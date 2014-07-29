Минобороны: 14 раненых в АТО военных нуждаются в протезировании конечностей

На сегодня в протезировании конечностей нуждаются 14 раненых в АТО военнослужащих.

Об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».

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"Первому военнослужащему, отцу троих детей, уже сделано протез ноги, который изготовлен на Львовском протезном заводе, за государственные средства. Это произошло благодаря тому, что Верховная Рада Украины приняла изменения к Закону «О реабилитации инвалидов в Украине», который позволяет военнослужащим получать все льготы. Это касается протезирования и обеспечения всеми средствами передвижения за счет государства", - отметил Андронатий.

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"Украина имеет потенциал в этом плане. Наши специалисты прошли обучение в иностранных фирмах, которые готовят протезы. Следует понимать, что недостаточно только протеза, ведь сначала делается примерочный, через месяц-постоянный, через год он заменяется на более функциональный - и все это делается бесплатно, у нас в государстве. То есть, каждый, кто нуждается в протезировании, включен в государственную программу, и государство о нем заботится", - подчеркнул полковник.