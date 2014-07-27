Авдеевку обстреляли из "Града", погибли 5 мирных жителей - очевидцы

Сегодня, 27 июля, Авдеевку обстреляли из «Града». Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на пользователи социальных сетей.

Местные жители говорят об убитых 5 мирных жителях, более 50 получили ранения от осколков.

Читайте такжеКровавый теракт от "ЛНР" и "ДНР": боевики обстреливают Горловку из минометов и "Града"

По ул.Молодежная 20 - уничтожены квартиры на 6 и 7 этажах, снаряд попал в несущую стену дома, что привело к большим разрушениями, выбиты все стекла практически во всем доме. Полностью разрушены складские помещения и детская площадка. Попали в газовую трубу на данный момент идет сильное задымление.