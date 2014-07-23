Под Авдеевкой террористы из минометов обстреляли воинскую часть - журналист
В среду ночью террористы из минометов и артиллерии обстреляли воинскую часть возле Авдеевки, расположенную близ Донецкого аэропорта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.
"Воинская часть под Авдеевкой № 2398 только что была обстреляна террористами. Эта ВЧ находится в непосредственной близости к Донецкому аэропорту. Работала артиллерия, беспилотник, минометы", - написал он.
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По информации Бочкалы, непосредственно сам аэропорт обстреливают из "Градов" с разных сторон, размещенных в нескольких городах - Смолянке, Победе, Песках, Заперевальной, в Мирном, Макеевке, Красногоровке.
"Для ДНР и Гиркина крайне важно взять аэропорт. Нужна хоть какая-то победа на фоне сплошных поражений. Наши бойцы героически сдерживают натиск. Но просят подкрепление!", - написал Бочкала.