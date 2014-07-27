Cанкции ЕС должны затронуть российских олигархов - вице-канцлер ФРГ

«В первую очередь, мы должны воздействовать на олигархов. Мы должны заморозить их счета в столицах европейских стран и аннулировать разрешения на въезд», - сказал министр, добавив, что это может произойти на следующей неделе.

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Он согласился, что введение новых санкций против России скажется на европейской экономике. Но, по его мнению, это оправдано целями, которые преследует ЕС, готовя новые санкции, сообщает РИА Новости.

Похожую точку зрения в интервью журналу высказал глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле. «Приоритет политики (над экономикой) не ставится под вопрос. Экономика следует нашему курсу на 100 процентов», - цитирует журнал Шойбле.