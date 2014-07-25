К Надежде Савченко из-за LifeNews снова не пускают консула

"Надежде Савченко полагается 2 свидания в месяц. Одно из них украли LifeNews, которым следователь разрешил", - написал в "Твиттере" ее адвокат Николай Полозов. "Теперь консула не пускают", - добавил адвокат, передает "Украинская правда".

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Надежде #Савченко полагается 2 свидания в месяц. Одно из них украли LifeNews, которым следователь разрешил. Теперь консула не пускают( — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 25 июля 2014

Напомним, на днях журналисты LifeNews взяли интервью у Надежды Савченко, не смотря на то, что к ней уже много раз не допускали украинского консула. Кроме того, Надежду Савченко отказались привезти на заседание суда. Слушание было в режиме видеоконференции.