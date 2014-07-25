Следствие по делу Савченко допросило почти 18 тыс. человек – адвокат

11:50, 25 июля 2014
Политика
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Следствие по делу украинской военной летчицы Надежды Савченко допросило почти 18 тыс. человек.

По делу Савченко допросили тісячи свидетелей / Роман Цимбалюк

Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Савченко Николай Полозов.

Полозов также опубликовал часть документов с комментарием «немного статистики по «украинскому делу» Савченко»: «За истекший период предварительного следствия по уголовному делу допрошено в качестве свидетелей и потерпевших 17 тысяч 915 человек, из них потерпевших - 5 тысяч 443, свидетелей - 11 тысяч 168, в том числе несовершеннолетних - 290. Кроме того, в ходе следствия назначено 50 медицинских, баллистических и иных судебных экспертиз, проведено 45 выемок предметов и документов».

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Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября. Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа.

17 июля Савченко заявила о желании лично участвовать в заседании Воронежского облсуда 25 июля. Также она обратилась к Следственному комитету РФ возбудить уголовное дело по факту ее похищения.

Сегодня, 25 июля, Воронежсеий областной суд рассматривает апелляцию защиты на решение об аресте Савченко.

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