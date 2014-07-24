Несмотря на катастрофу с Boeing 777 Россия продолжает вооружать террористов - НАТО
04:20, 24 июля 2014Политика
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Страны НАТО заявляют, что Россия и дальше продолжает поставлять вооружения террористам на Востоке Украины.
Несмотря на катастрофу с Boeing 777 Россия продолжает вооружать террористов / Фото : NATO.int
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный источник в Североатлантическом альянсе.
"Мы отмечаем, что в последние недели вооружения передаются из России в Украину в еще большем объеме. Мы, как и раньше, видим доказательства того, что оружие проникает в Украину из России после катастрофы малазийского самолета, что не может не вызывать обеспокоенность", - сообщает источник.
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В свою очередь, Евросоюз считает, что Россия должна остановить поток оружия через российско-украинскую границу, в противном же случае могут быть значительно усилены примененные против нее санкции.
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