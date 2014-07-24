На борту разбившегося в Нигере самолета был гражданин Украины

Как сообщает 5 канал со ссылкой на Reuters, кроме него, на борту лайнера были 50 французов, 24 гражданина Буркина-Фасо, 8 ливанцев, 4 алжирца, двое подданных Люксембурга, а также по одному швейцарцу, камерунцу, бельгийцу и румыну. Между тем, в Ливане заявляют о 10 своих граждан на борту.

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Всего в самолете находилось 110 (по некоторым данным 119) пассажиров и 7 членов экипажа.

Как передает испанское издание Marca, этот лайнер с 2007 по 2009 был официальным самолетом мадридского футбольного клуба Real.