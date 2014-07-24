Пропавший алжирский самолет разбился, среди пассажиров - россияне, французы и немцы

Об этом сообщает алжирский телеканал Algerie1 со ссылкой на источник в министерстве транспорта. Их точное число пока не известно. Посольство России в Алжире пока не подтверждает эту информацию.

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Помимо россиян, на борту находились, в том числе, 50 французов, 25 бурканийцев, восемь ливанцев, шесть алжирцев и четыре немца, сообщает Lenta.ru.

Всего на борту самолета, следовавшего из Уагадугу в Алжир, находились 119 пассажиров и 6 членов экипажа. Предположительно, все они погибли.

Самолет авиакомпании Air Algerie, летевший из Уагадугу в Алжир, исчез с радаров утром в четверг, 24 июля через 50 минут после вылета. Позднее стало известно, что лайнер потерпел крушение неподалеку от столицы Нигерии — города Ниамей. На поиска самолета отправлены два истребителя ВВС Франции.