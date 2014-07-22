Совет ЕС создал миссию по реформе сектора безопасности Украины с бюджетом 2,68 млн евро

Соответствующее решение было принято в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Во исполнение сегодняшнего решения, до 30 ноября будет выделен бюджет в размере 2,68 млн евро. Формальный запуск миссии состоится тогда, когда будут созданы возможности для работы миссии. Работа миссии рассчитана на 2 года", - сообщает Совет ЕС.

Миссия будет гражданской, без оружия. Советники ЕС сосредоточатся на поддержке разработки пересмотра стратегий безопасности и быстрейшем введении в действие реформ. Штаб-квартира миссии будет в Киеве.