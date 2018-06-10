Украина на пути реформ

Обновленная Украина выбрала нового главу государства — Петра Порошенко, в десятках городов появились новые мэры, столица, помимо градоначальника, выбрала новый состав Киевсовета... Самое время заняться тем, ради чего и произошло это болезненное изменение власти — пришло время реформ. Какие изменения нужны стране, какие реформы необходимо внедрять в первую очередь, насколько парламент и правительство могут это обеспечить? Что делать простым гражданам, пережившим революцию достоинства, дабы чиновники соображали и действовали быстрее? Зависят ли реформы от нас, простых украинцев, а не от власти?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Опыт регионов

Учитывая, что, несколько последних месяцев, в стране все активнее обсуждается децентрализация, тон дискуссии задал мэр Львова Андрей Садовый. Он напомнил, что, если бы в 2005-м году Виктор Ющенко, победивший в президентской гонке, провел децентрализацию власти, «мы не имели бы той беды, которая сегодня есть на Востоке». «К этому привела тотальная монополизация власти», - считает он.

«Местные налоги должны оставаться на местах, налог на прибыль нужно оставлять в городах... Это будет тем турбореактивным двигателем, который сможет вывести Украину на новую орбиту», - сказал он.

По мнению Садового, успех украинских реформ, в частности, на местах, может состоять в привлечении к ним молодежи.

Кроме того, по словам мэра Львова, крайне важной является реформа правоохранительной системы.

«Без тотальной замены людей в чиновничьих креслах реформы не пройдут. Другого способа, кроме люстрации, нет. Нужно уволить всех и взять на их места молодежь. С точки зрения подхода к использованию коммунальных средств, это будет гораздо лучше, чем оставлять старых чиновников на их местах», - считает заместитель главы Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык.

По его словам, в регионах сегодня приходится разгадывать «кроссворд коррупционных схем».

Кроме того, по его мнению, чтобы реформы были эффективными, власти на местах, не зависимо от цвета партийных флагов, следует не тратить время и усилия на политику, а необходимо заниматься конкретными делами в решении проблем громады. «Исполнительная власть не имеет политической окраски. Это — формат открытой работы с обществом, без разногласий и ненужных дискуссий», - сказал он.

Запрос на справедливость

В свою очередь, активисты общественной инициативы Реанимационный пакет реформ считают, что украинцы уже показали не один пример того, как умеют самоорганизовываться. Теперь важно во всех регионах и на всех уровнях продолжить борьбу за очищение власти на местах. «В регионах у людей большой запрос на справедливость. Люди хотят быть услышанными и причастными к реформам. Поэтому всем нужно максимально включаться в процесс реформирования», - говорит активистка Анна Гопко.

По ее словам, сегодня система еще сопротивляется. Но локальная борьба в регионах напрямую связана с происходящим на общегосударственном уровне. «Дети системы, которую хочет изменить общество, не только на местах, они — в Кабмине и Верховной Раде. И они не заинтересованы ломать старые схемы. Поэтому наша задача — предложить им повестку дня и заставить ее выполнять», - сказала она и добавила, что, иначе, вероятен еще один Майдан.

«Система ждет, что пройдет время и люди разочаруются. Ждут очередного Майдана... Наша задача - предложить повестку дня, не допуская Майдана... Жизнь по новому — это контроль от общества всех веток власти. После Майдана у нас есть на это моральное право и реальные возможности общества. Есть шанс повалить старую систему. Но без сверхусилий этого не произойдет», - подытожила Гопко.

Ее коллега по общественной инициативе Светлана Залищук также считает, что реформы нужно проводить как сверху, так и снизу. Сверху — законодательные инициативы в парламенте. Снизу — требование общества к депутатам принимать эти инициативы, не пеняя на отсутствие политической воли для рассмотрения тех или иных вопросов. «Мы уже немного изменили лица во власти, но пока еще не поменяли правила. А их нужно менять... Нельзя ждать, что власть все сделает сама», - считает она.

По ее мнению, общество должно подталкивать власть к принятию решений, контролировать их принятие и реализацию, мониторить. «Нам нельзя вернуться на кухни и продолжать жаловаться, как все плохо. Ведь проблема не только в принятии необходимых законов, а и в их выполнении», - сказала она.

В качестве примера активист привела саботаж со стороны депутатов одной из антикоррупционных норм украинского законодательства. Так, депутатов давно обязали в открытом доступе показывать свои декларации о доходах. Тем не менее, в нынешнем созыве Верховной Рады только 60 народных избранников выполнили прямую норму закона. «Другие 390 этого не сделали», - подчеркнула Залищук.

Причем, по ее словам, если ряд депутатов, виновных в обострении ситуации в стране, не несут уголовную ответственность, то должны понести хотя бы политическую: «уйти из политики и дать возможность прийти новым людям».

Рада должна уйти

С этим мнением согласен и активист общественной инициативы Реанимационный пакет реформ Виталий Шабунин. «Первая антикоррупционная реформа — это перевыборы в Верховную Раду», - считает он.

И, по его словам, речь идет не только об очищении парламента от представителей Партии регионов и КПУ. «Весь состав этого парламента не способен принять ни одного антикоррупционного закона. Перезапуск Рады — это не вопрос мести, это желание получить нормальное будущее для страны», - уверен активист.

Следующим шагом после досрочных выборов в Верховную Раду, по его мнению, должно стать создание Национального бюро антикоррупционных расследований. «С министрами, позволяющими красть на госзакупках нужно бороться уже сейчас и, параллельно, реформировать правоохранительные органы», - сказал он.

И третий необходимый элемент для перезагрузки системы, по его мнению, - «убийство анонимности оффшорных компаний».

С тем фактом, что Верховная Рада работает из рук вон плохо, согласен и внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. В этой связи, по его словам, в ближайшей перспективе Украине нужны не только перевыборы парламента, но и перевыборы в органы местного самоуправления. Более того, чтобы дать возможность обществу почувствовать влияние местных громад на проводимые реформы, не обязательно менять Конституцию и затягивать с назначением досрочных выборов. «Украинцы уже сегодня готовы затянуть пояса, понимая, что могут выбрать новую власть. Но нужно четко и понятно им сказать, когда именно это произойдет — через 3 или 4 месяца. В этом случае, Украина сможет получить другой уровень развития. Иначе, не стоит исключать, что неудовлетворение граждан снова перейдет в уличные протесты», - сказал он.

Власть станет реформаторами только под давлением общества

«Лучше украинцев никто не знает, как менять страну, - сказал, в свою очередь, посол Грузии в Украине (2000-2013гг) Григол Катамадзе. - Думаю, что и здесь присутствующие, и министры, и президент, много лет назад, прежде, чем стать чиновниками или миллионерами, были простыми людьми, которым приходилось хоть раз проходить ТО или посещать БТИ. Все вы проходили через унижения бюрократией и прекрасно знаете, что вам нужно менять».

Григол Катамадзе рассказал, как болезненно проходили реформы в Грузии. Но население понимало необходимость этого. По его словам, понимают необходимость реформ и украинцы: «они дали огромный кредит доверия новому президенту, они любят эту страну».

По мнению экс-посла Грузии, первым шагом президента Украины, возможно, следовало бы сделать экономическую амнистию и не выяснять отношения между украинцами разных политических взглядов. «Посмотрите на Днепропетровск, им же удалось... Можно было бы долго выяснять отношения, так как большинство в областном совете там у Партии регионов. Но они, вместо этого, работают вместе и смогли удержать ситуацию», - сказал он.

В свою очередь, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук усомнился, что без давления со стороны общества, новая власть сумеет провести необходимые реформы. «Все наши потуги пробуксовывают, потому что ни Кабмин, ни окружение президента — не реформаторы, по сути», - сказал он.

По его мнению, людям, которые не один десяток лет проработали в этой системе, довольно трудно эту систему реформировать из-за отсутствия новых идей. «Пока мы не видим света в конце тоннеля, но это не означает, что нужно забыть о реформах. Общество будет бороться. Что нам остается?», - подытожил он.

УНИАН