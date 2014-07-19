Спасен еще один член экипажа сбитого террористами Ан-26

Механик сбитого российскими боевиками над территорией Луганской области военно-транспортного самолета Ан-26, о котором после крушения самолета ничего не было известно, находится в безопасности.

Об этом сообщил пресс-центр антитеррористической операции на своей странице в социальной сети Facebook.

«Спасен один из членов экипажа самолета Ан-26, который был коварно сбит российскими наемниками в украинском небе», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, механик Ан-26 не попал в плен, как не исключали ранее, а с помощью неравнодушных людей был спасен, скрыт от террористов, а затем переправлен на безопасную территорию.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области был сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете было 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз.

В пресс-центре АТО сообщали, что четверо из восьми членов экипажа сбитого украинского самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район.

Двое погибли, судьба еще двух членов экипажа, включая найденного механика, была неизвестна.