Пресс-центр АТО уточнил количество спасенных летчиков из Ан-26
Пресс-центр АТО уточнил информацию относительно спасенных членов экипажа сбитого вчера самолета Ан-26. В частности, стало известно, что удалось спасти четверых из восьми летчиков.
Ранее сообщалось о пятерых спасенных.
"Четверо из восьми членов экипажа самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район по результатам проведенной поисково-спасательной операции," - сообщается на странице АТО в Facebook.
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Кроме того, известно, что двое военнослужащих находятся в плену у боевиков. В настоящее время организованы и реализуются мероприятия, направленные на высвобождение украинских военнослужащих из плена. Судьба еще двух членов экипажа неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.
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На данный момент комиссия, которая должна установить причины падения самолета, завершает свою работу.