Террористы вывозят обломки самолета Boeing-777 в неизвестном направлении

Террористы «Донецкой народной республики» приступили к вывозу обломков сбитого самолета Boeing-777 в неизвестном направлении.

Об этом на своей странице в Facebook (около 11.15) сообщил советник председателя Донецкой областной государственной администрации Константин Батозский.

«Утром боевики подогнали к месту падения малазийского лайнера тяжелые краны и грузовики и приступили к эвакуации обломков самолета в неизвестном направлении»,- написал он.

Также Батозский сообщил: «За ночь террористы перевезли с места катастрофы 37 тел погибших в Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы (проспект Ильича, 14, территория больницы Калинина). Врачи работают под контролем вооруженных людей в масках, оцепивших здание».

«Я не знаю, как классифицировать это действия. Я не знаю, есть ли в УК статья за кражу останков человеческих тел. Я не знаю, есть ли у террористов хоть толика разума, сострадания и человечности. Прошу всех по возможности помешать этому преступлению», - написал советник губернатора.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В правительстве Украины заявили, что террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малайзийских авиалиний».

Как заявили в Кабмине, управляемые Россией террористы не дают возможности компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное сообщество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.

Правительство Украины проинформировало все страны-члены ЕС и США о развитии ситуации.