Кабмин: террористы при поддержке РФ пытаются уничтожить доказательства международного преступления

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Террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малайзийских авиалиний».

Об этом говорится в заявлении правительства Украины, переданном УНИАН Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как подчеркивается в заявлении, управляемые Россией террористы не дают возможности компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное сообщество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.

По данным правительства, террористы вывезли 38 тел погибших в морг г. Донецк, где специалисты с ярко выраженным русским акцентом заявили, что они самостоятельно будут проводить вскрытие. Также террористы ведут поиск крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолета на территорию России, отмечают в Кабмине.

«Правительство Украины официально заявляет: террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства этого международного преступления. Мы обращаемся к международному сообществу и призываем обязать Россию отозвать своих террористов и дать возможность украинским и международным экспертам провести всестороннее расследование обстоятельств трагедии», - подчеркнули в Кабинете министров.

«Прощения международным преступникам не будет, как и не будет его тем, кто этих террористов поддерживал, тренировал, финансировал и поставлял оружие», - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что правительство Украины проинформировало все страны-члены ЕС и США о развитии ситуации.

Правительство обеспечило необходимые технические средства и персонал для проведения расследования и судебно-медицинских экспертиз тел погибших, а также обеспечены все возможности для репатриации тел в соответствующие страны, однако на данном этапе террористические группировки делают невозможным этот процесс, констатируется в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

На сегодняшний день, по данным ГСЧС, найдено 186 тел.

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