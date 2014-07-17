В Facebook взломали страницу покойной Валерии Новодворской

10:17, 17 июля 2014
Политика
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Неизвестные взломали страницу в Facebook недавно умершей российской оппозиционерки Валерии Новодворской.

Сторінку Новодворської зламано / piter.tv

На странице Новодворской в Facebook неизвестные от ее имени размещают тексты с оскорблениями и нецензурными словами в адрес других пользователей социальной сети, в частности и тех, кто живет в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Новодворская умерла в Москве 12 июля на 65-м году жизни.

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