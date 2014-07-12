В Москве скончалась российская оппозиционерка Валерия Новодворская
17:28, 12 июля 2014Мир
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Правозащитница Валерия Новодворская скончалась в реанимации.
Новодворская скончалась / piter.tv
Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в медицинских кругах. По его словам, она умерла от инфекционно-токсического шока.
Ранее 12 июля Новодворская поступила в тяжелом состоянии в реанимацию отделения гнойной хирургии ГКБ № 13. Врачи в течение многих часов боролись за ее жизнь.
Справка. Валерия Новодворская — российский либеральный общественный деятель, независимая журналистка и видеоблогер, основательница партии «Демократический союз». В своих видео Новодворская высказывала поддержку киевскому Майдану и Украине в проведении АТО.
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