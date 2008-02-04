В блокировании ВР заинтересованы радикальная часть ПР и кое-кто с Банковой?

Большинство политологов отмечает, что блокирование работы Верховной Рады - не в интересах Партии регионов, однако не берутся спрогнозировать, когда ПР согласится конструктивно работать.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

В Центре напомнили, что 4 февраля во время встречи с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Виктор ЮЩЕНКО призвал фракцию Партии регионов к конструктивной деятельности.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей попросил политических экспертов прокомментировать вопрос: “Прекратит ли Партия регионов блокирование работы Верховной Рады?”

В частности, руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА считает очевидным, что "блокированием Верховной Рады Партия регионов сама загнала себя в тупик” и заинтересована в том, чтобы найти из него выход. По мнению эксперта, депутаты ПР имеют интересы, “которые нельзя удовлетворить, блокируя трибуну”.

“Думаю, что прагматичное руководство регионов само было бы радо разблокировать ситуацию. Но как это сделать, не потеряв лицо (перед своими избирателям – УНИАН) думаю, что не все в Партии регионов это представляют”, – отмечает эксперт.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО согласен, что продолжать блокирование деятельности Верховной Рады – не в интересах самой Партии регионов, “поскольку может речь идти о ее собственных законодательных потребностях”. В то же время он считает, что однозначный ответ на вопрос, прекратит ли ПР блокировать парламент, дать очень сложно.

“Ответ может быть и «да» и «нет», но мотивационная часть этого ответа может оставаться вне поля публичного информирования. Исходя из объективного интереса, Партия регионов может прекратить блокирование работы парламента, но однозначный ответ дать нельзя”, – говорит Ю.ЯКИМЕНКО.

Президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ прогнозирует, что для выхода из ситуации “будет найден алгоритм работы при котором вопросы, касающиеся экономической жизни, не будут блокироваться, а все политические вопросы повестки дня будут встречать жесткую реакцию оппозиции”.

При этом эксперт считает, что основной причиной таких действий ПР в парламенте стало “известное “письмо трех” руководству НАТО относительно ПДЧ, под которым поставил свою подпись председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, не согласовав этот шаг с народными депутатами.

“Заявив о своей системной оппозиционности относительно вопроса НАТО (члены Партии регионов – УНИАН) будут стоять до конца”, – сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что кризис в ВР вызван письмом относительно ПДЧ, поэтому его разрешение зависит, по мнению эксперта, от принятия парламентом решения относительно НАТО.

“Думаю, что там конфликт вокруг того, какая будет формула постановления относительно письма трех о ПДЧ, поскольку там обсуждается тема исключения - неисключения определенного упоминания ЯЦЕНЮКА о том, что нужно предпринять все необходимые шаги до принятия решения о вступлении в НАТО. Партия регионов хочет исключить эти слова, а оставить, что решение принимается после референдума”, – сказал политолог.

По его мнению, шансы найти компромисс есть. В то же время М.ПОГРЕБИНСКИЙ допустил, что “любая формулировка оставляет возможность сторонам говорить о том, что они якобы выполнили свои обязательства, а в действительности никакой компромисс не достигнут”.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что завтра возможно хотя бы временное разблокирование парламента, “хотя бы для того, чтобы дать возможность Президенту обратиться с посланием к Верховной Раде”. Если же это не состоится, то, по мнению эксперта, перспективы нынешнего состава ВР значительно ухудшатся.

“Абсолютных гарантий прекращения блокирования сейчас нет, но тот факт, что сам Президент вынужден приложить усилия для того, чтобы вывести парламент из очередной тупиковой ситуации очень показателен. Это свидетельствует о том, что и Верховная Рада и страна в целом переживает очередной кризис парламентаризма”, – отметил В.ФЕСЕНКО.

В то же время эксперт выразил мнение, что “конструктивное крыло Партии регионов также заинтересовано в том, чтобы, все же, выйти из этого режима блокирования”. По его словам, это будет дискредитировать Верховную Раду и неминуемо скажется на рейтинге парламентских сил.

Научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ также отмечает, что блокирование работы ВР – не в интересах Партии регионов, поскольку тем самым она будет лишена своего основного средства влиять на власть.

“Тогда реально действующими будут лишь два института – Президент и правительство. Более того, теоретически может возникнуть вопрос о роспуске парламента, потому что можно найти лазейки в юридическом законодательстве, которые позволяют это сделать”, – сказал эксперт.

В то же время, по мнению А.ГАРАНЯ, в продолжении блокирования может быть заинтересовано радикальное крыло в Партии регионов, которое таким способом рассчитывает оказывать силовое давление на Президента.

Политолог также не исключает заинтересованность отдельных представителей Секретариата Президента в промедлении с разблокированием парламента.

“Заинтересованным может оказаться и кое-кто с Банковой. Таким образом ограничивается пространство для маневрирования правительства. Это известные противники ТИМОШЕНКО и сторонники широкой коалиции, которые были на Банковой”, – считает А.ГАРАНЬ.