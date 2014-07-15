Пятерых летчиков сбитого Ан-26 удалось спасти - Тягнибок

Об этом сообщил на странице в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"При активном участии и содействии спецгруппы, в которую входят луганские и харьковские свободовцы, удалось спасти 5-х летчиков со сбитого вчера московскими оккупантами Ан-26 на Луганщине", - написал он.

Как пишет "Украинская правда", пресс-секретарь Тягнибока Христя Равлюк уточнила, что эта информация - от "свободовца" Артема Заики и координатора спецгруппы Михаила Соколова, которые передают с места событий.

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По словам Соколова, спецгруппа искала летчиков в течение суток - те, которых нашли, скрывались в радиусе 80 км от Луганска, были рассеяны поодиночке, лишь двое были вместе. Выводили их в гражданской одежде.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете, кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, был только один человек, который сопровождал груз.