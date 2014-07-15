Россияне считают, что ростовский Донецк обстреляли Нацгвардия и Правый сектор - СМИ

Донецк Ростовской области - очередной эпицентр российской информационной войны. Местные СМИ сообщают, что маленький городок обстреляли в воскресенье с украинской стороны, в результате чего один человек погиб, двое - ранены. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ночь.

Вину за обстрелы своей пограничной территории в Москве возлагают на неустановленных военных украинских Вооруженных сил, членов Нацгвардии и Правого сектора. Доказательств следственному комитету не надо: стреляли с украинской стороны, получается - украинцы.

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На это молниеносно реагирует Совет Федерации, ее вице-спикер Евгений Бушмин предлагает немедленно стрелять в ответ.

Впрочем, пресс-секретарь Путина уверяет: слухи о том, что Россия собирается нападать на Украину - чушь. Но министерство иностранных дел уже открыто угрожает.

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"Указанный инцидент свидетельствует о крайне опасной эскалации напряженности в районе российско-украинской границы и может иметь необратимые последствия, ответственность за которые ляжет на украинскую сторону", - заявили в министерстве.

Киев же вину за обстрелы России возлагает на Россию.

Провокации по ту сторону границы для России - исторически проверенный способ. Формальным поводом для начала советско-финской войны в тридцать девятом стал Майнильский инцидент: группа советских военных попала под артиллерийский обстрел, уже через четыре дня Советский союз начал войну. Много лет спустя Хрущев признал: это была провокация, организованная командармом Григорием Куликовым. За это его наградили "Золотой звездой" героя Советского союза.