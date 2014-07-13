Российские СМИ: в Ростовской области упал снаряд, один человек погиб

В российском городе Донецке Ростовской области разорвались несколько снарядов, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что снаряд якобы попал в жилой дом.

"По предварительным данным, один человек погиб и двое ранены. Это — гражданские люди", — сказал собеседник.

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В местном медпункте РИА Новости рассказали, что погиб парень, в момент попадания фугаса он находился во дворе своего дома. По информации источника, еще две женщины пострадали. Одна из них находилась в своем доме напротив, а другая — шла с работы. Последней осколок от снаряда попал в ногу.

Российские СМИ утверждают, что снаряд попал в российский Донецк якобы со стороны Украины.

В МИД РФ заявили, что в настоящее время разбираются в произошедшем.