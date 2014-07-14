Кремль опроверг информацию о планах точечно ударить по Украине

Как сообщает Lenta.ru со сслылкой на Bloomberg, Дмитрий Песков заявил об этом журналистам в Рио-де-Жанейро по итогам встречи российского президента и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Читайте такжеМосква может пойти на ответные "точечные удары" по Украине – источник

Сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Кремле распространила сообщение, согласно которому Москва планирует нанести "точечные ответные удары" по армии Украины, если обстрелы российской территории продолжатся.

О подобных мерах 13 июля говорил вице-спикер Совета федерации Евгений Бушмин. "Нужно сделать показательно, если это была артиллерийская установка, она должна быть ликвидирована, нужно предъявить общественности сам факт - что любая атака против России будет пресечена. Нужен точечный адекватный ответ", - заявил он.

Напомним, российские СМИ распространили информацию о том, что на территорию Ростовской области залетел снаряд из Украины. В результате чего погиб мужчина, 2 женщины получили ранения.