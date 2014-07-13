МИД заявил, что военнослужащие никогда не обстреливали территорию РФ

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении МИДа в ответ на "обвинения" относительно обстрелов территории Российской Федерации.

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"В связи с поспешными и безосновательными утверждениями МИД России относительно якобы обстрела украинской армией территории Российской Федерации, МИД Украины официально заявляет, что, по данным сил АТО, украинские военнослужащие не вели огонь на местности, о которой идет речь в заявлении российского МИДа.

"Украинские военнослужащие никогда не обстреливали, не обстреливают и не будут обстреливать территорию соседнего государства и жилых кварталов", - отмечается в заявлении.

МИД ожидает от российских властей объективности и беспристрастия в своих оценках относительно причин трагического инцидента в Донецке Ростовской области и готов к сотрудничеству в его расследовании. МИД выражает соболезнования в связи с гибелью и ранениями граждан России в Донецке Ростовской области.

"Хотели бы, чтобы МИД России в конечном итоге заметил и также выразил соболезнования по поводу убийств террористическими вооруженными формированиями украинских военнослужащих и мирных жителей в восточных областях Украины, осудил преступные действия террористов, вынудил их прекратить насилие", - отмечается в заявлении.

Также МИД выразил протест в связи с попытками вторжения с территории РФ военной техники и наемников в районе украинского населенного пункта Изварино, имевшее место в ночь на 13 июля.

МИД призывает российскую сторону прекратить провокации, повлиять на террористические вооруженные формирования для остановки насилия, от которого страдают также граждане РФ, провести тщательное расследование многочисленных случаев нарушения с территории России украинско-российской границы и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, в пограничном с Украиной российском Донецке упал снаряд. В результате попадания снаряда в жилой дом один гражданин России погиб, двое получили серьезные ранения.