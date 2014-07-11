Селезнев: чтобы дискредитировать силы АТО, боевики вели огонь из минометов по Червонопартизанску

Об этом сообщает пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

"По подтвержденным сообщениям источников боевики, развернув огневые позиции 82 мм минометов в жилых кварталах Червонопартизанска, вчера вели беспорядочную стрельбу по городу и его пригородам. Таким образом в очередной раз пытаясь дискредитировать силы АТО. В то же время доподлинно известно, что расстояние между позициями, на которых находятся участники АТО и местом, где произошла трагедия настолько велика, что чисто технически не позволяет вести огонь", - подчеркнул пресс-офицер.Читайте такжеБоевики обстреляли из зенитных установок ЗУ-23 Донецкий аэропорт - Тымчук

Он также сообщил, что ночью произошел обстрел из стрелкового оружия и минометов населенного пункта Райгородок, отдельных участков в районе Старая Краснянка, Дьякове, Довжанский. Произведен минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Мариновка со стороны Савур Могилы.

"Прошлой ночью в течение часа велся обстрел позиций украинских военнослужащих в аэропорту Донецк из минометов, ЗУ-23 и стрелкового оружия. В течение суток в боях в районе проведения АТО геройскипогибли 3 украинских военнослужащих, 12 получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказана соответствующая медицинская помощь", - отметил Селезнев.