За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 12 - ранены

08:02, 11 июля 2014
Политика
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли 3 военнослужащих, 12 ранены.

Фото: Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.

Прес-офицер АТО Владислав Селезнев подчеркнул, что трое украинских силовиков геройски погибли.

В частности, 7 военнослужащих были ранены в результате минометного обстрела в районе Дьяково. 2 силовиков получили тяжелые ранения.

Как сообщалось вчера, в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) в минувшие сутки погибли трое военнослужащих, 27 ранены.

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