За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 12 - ранены

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.

Прес-офицер АТО Владислав Селезнев подчеркнул, что трое украинских силовиков геройски погибли.

В частности, 7 военнослужащих были ранены в результате минометного обстрела в районе Дьяково. 2 силовиков получили тяжелые ранения.

Как сообщалось вчера, в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) в минувшие сутки погибли трое военнослужащих, 27 ранены.