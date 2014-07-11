За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 12 - ранены
08:02, 11 июля 2014Политика
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли 3 военнослужащих, 12 ранены.
За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 12 ранены./ Фото: Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.
Прес-офицер АТО Владислав Селезнев подчеркнул, что трое украинских силовиков геройски погибли.
В частности, 7 военнослужащих были ранены в результате минометного обстрела в районе Дьяково. 2 силовиков получили тяжелые ранения.
Как сообщалось вчера, в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) в минувшие сутки погибли трое военнослужащих, 27 ранены.
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