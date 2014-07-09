В Луганске террористы из минометов обстреляли аэропорт и жилые дома

«В Луганской области боевики распространяют среди местного населения лживые листовки, в которых обвиняют Вооруженные силы Украины в бомбардировке населенных пунктов», - отметил он.

«Вместе с тем, они продолжают обстреливать жилые кварталы для дискредитации сил АТО», - добавил Лысенко.

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«Вчера с 10.00 до 12.00 боевики обстреляли из минометов аэродром Луганска. Под обстрел в районе квартала Пролетариата Донбасса попал и маршрутный автобус с пассажирами. Как известно, погибли два местных жителя и четверо ранены», - сказал он.

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Также, отметил Лысенко «были разбиты снарядами два частных жилых дома по улице Смирнова и 9-этажка, у которой мина, выпущенная террористами, снесла крышу».

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день боевики шесть раз обстреляли позици сил антитеррористичной операции, в результате чего трое солдат погибли и четверо получили ранения.