За прошедшие сутки террористы убили трех военных, одного из них застрелил снайпер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки незаконными вооруженными формированиями совершено 6 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районах Луганск, Дьяково, Веселая Гора, Лисье, Мариновка, Счастье», - отметил он.

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«В результате ведения боевых действий в течение суток трое военнослужащих погибли, четверо получили ранение, среди погибших - начальник штаба 5-го батальона территориальной обороны, которого убила пуля снайпера», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 июля на юге Донецкой области Национальная гвардия совместно с коллегами из батальона “Азов” полностью контролирует побережье Азовского моря.