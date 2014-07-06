В Донецке раздаются взрывы, боевики допрашивают жителей на улицах - СМИ

15:32, 06 июля 2014
Политика
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Местные жители сообщают, что в Донецке слышны взрывы, вооруженные чеченцы останавливают мирных жителей на улице, а на центральной площади монтируют сцену.

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В Киевском районе Донецка со стороны аэропорта и поселка Октябрьское раздаются взрывы.

Как пишет "Остров", об этом сообщают очевидцы.

"Очень громкие три взрыва было. Аж стекла задрожали. Слышно еще что-то на гул истребителя похожее. Вышел на улицу, чтобы в центр поехать и вернулся", - рассказал один из жителей района.

В свою очередь, жители Авдеевки сообщают, что видели самолеты.

"Самолет пролетел и после него бахало так, что стекла дрожали", - сообщил очевидец.

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Местное издание "Новости Донбасса" пишет, что вооруженные чеченцы останавливают мирных жителей Донецка и устраивают допросы прямо на улице.

Ранее "ОстроВ" сообщил, что на улицах Донецка замечены колонны боевиков, а в ТРЦ "Донецк-сити" проводят эвакуацию. Причина эвакуации не объявлена.

"Все магазины закрываются. Людей просят покинуть здание, покупатели выходят", - сообщил корреспондент "ОстроВа".

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В своем Facebok журналист Алексей Мацука сообщил, в Донецке вслед за горсоветом сняли всю украинскую символику все 9 районных советов, передает Украинская правда.

"Городская власть встречает террористов", - отметил он.

Сообщение by Oleksiy Matsuka.

Также на 16:00 в городе собирают митинг, на площади Ленина уже монтируют сцену.

Кроме того, "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщают, что боевики действительно заселяют в университетские общежития.

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