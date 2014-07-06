В Донецке раздаются взрывы, боевики допрашивают жителей на улицах - СМИ
Местные жители сообщают, что в Донецке слышны взрывы, вооруженные чеченцы останавливают мирных жителей на улице, а на центральной площади монтируют сцену.
В Киевском районе Донецка со стороны аэропорта и поселка Октябрьское раздаются взрывы.
Как пишет "Остров", об этом сообщают очевидцы.
"Очень громкие три взрыва было. Аж стекла задрожали. Слышно еще что-то на гул истребителя похожее. Вышел на улицу, чтобы в центр поехать и вернулся", - рассказал один из жителей района.
Террористы марширут по Донецку pic.twitter.com/qH4Z7beeDF
- Новости Донбасса (@novostidnua) July 6, 2014
В свою очередь, жители Авдеевки сообщают, что видели самолеты.
"Самолет пролетел и после него бахало так, что стекла дрожали", - сообщил очевидец.
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Местное издание "Новости Донбасса" пишет, что вооруженные чеченцы останавливают мирных жителей Донецка и устраивают допросы прямо на улице.
Вооруженные чеченцы останавливают мирных дончан и устраивают допросы прямо на улице в Донецке
- Новости Донбасса (@novostidnua) July 6, 2014
Ранее "ОстроВ" сообщил, что на улицах Донецка замечены колонны боевиков, а в ТРЦ "Донецк-сити" проводят эвакуацию. Причина эвакуации не объявлена.
"Все магазины закрываются. Людей просят покинуть здание, покупатели выходят", - сообщил корреспондент "ОстроВа".
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В своем Facebok журналист Алексей Мацука сообщил, в Донецке вслед за горсоветом сняли всю украинскую символику все 9 районных советов, передает Украинская правда.
"Городская власть встречает террористов", - отметил он.
Также на 16:00 в городе собирают митинг, на площади Ленина уже монтируют сцену.
А тем временем на пл. Ленина устанавливают сцену #Donetsk#донецк#Ukrainepic.twitter.com/yCy4aGGeKz
- ОстроВ (@ostro_v) July 6, 2014
Кроме того, "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщают, что боевики действительно заселяют в университетские общежития.
#Донецк в общежитие №3 ДонНУ заселяют сепаратистов.Комендант добровольно отдает ключи.Боевиков селят в комнаты с девочками-житель общежития
- Новости Донбасса (@novostidnua) July 6, 2014