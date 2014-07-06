Боевики расположились в общежитиях Донецка, бои идут за пределами города

В Донецке ночь прошла относительно спокойно, в районе аэропорта слышны интенсивные перестрелки и взрывы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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«Ночь в Донецке прошла относительно спокойно. По сообщениям жителей в районе аэропорта слышны интенсивные перестрелки и взрывы, звуки которых доносятся во все районы города. Боевые действия идут за пределами города со стороны пос. Пески и села Карловка», - сказано в сообщении.

По информации, полученной УНИАН от очевидцев-жителей Донецка, прибывшие из Славянска и Краматорска большое количество террористов расселились в общежитиях Донецкого медицинского университета и в профилактории Донецкого национального университета.

Как сообщает 62.ua, пользователи соцсетей в Донецке пишут, что вооруженные люди ДНР вселились, в частности, в общежития №3 и №4 Донецкого Национального университета .

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"Третье и четвертое общежития ДонНУ спешно освобождают от задержавшихся там жильцов, якобы для прибывших в Донецк бойцов из Славянска? Там человек 400 с оружием замечены" - пишут пользователи.

Кроме того, сообщается, что "два автобуса с террористами заселились в профилакторий ДонНУ".

Официального подтверждения этой информации пока нет.