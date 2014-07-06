Командующий Нацгвардией: Авиационный удар по Донецку наносить не будут

Авиационный удар по Донецку никто наносить не будет.

Об этом в прямом эфире информационной программы "События" на канале "Украина" заявил командующий Национальной гвардией Степан Полторак, сообщает пресс-служба канала.

Отвечая на вопрос о событиях в Донецке, он отметил, что "необходимо провести соответствующие разведывательные мероприятия".

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"Могу сказать только одно - была попытка атаки аэропорта, и был уничтожен танк противника. По городу, по населенному пункту наносить авиационный удар никто не будет. Тем более, беспорядочно вести огонь. Что касается большой группы террористов, которая вырвалась из Славянска, и по информации, ушла в Донецк, по моей информации, которую я получил непосредственно перед эфиром - очень многие из них из Донецка уже ушли", - подытожил он.

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Полторак утверждает, что сейчас главная задача Национальной гвардии - "освободить весь Донбасс, Луганскую область, от людей, которые не хотят жить в мире".

"Поэтому, наша тактика будет наступательной. Мы будем их преследовать и уничтожать. Те, кто добровольно сдадут оружие - с ними будут разбираться правоохранительные органы. А мы будем с ними разговаривать очень жестко", - подчеркнул Полторак.