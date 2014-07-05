Родственники пленной украинской летчицы потеряли с ней связь

Как сообщает ТСН, они не исключают, что ее уже вывезли в Россию.

В Минобороны заявляют, что им тоже не известно, где террористы удерживают пленную. Переговоры с боевиками "ЛНР" и "ДНР" по освобождению Савченко сорвались, а о причинах в Минобороны не говорят.

Как известно, Надежда Савченко воевала в Донбассе в составе батальона "Айдар" и была взята в плен боевиками "ЛНР", когда пришла на помощь раненым побратимам.

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20 июня боевики опубликовали видео с допросом украинского офицера. 33-летняя Надежда родом из Киева. Она - старший лейтенант. 10 лет посвятила армии. Служила в Ираке.

По ее словам, в АТО пришла добровольцем.

"Я давала присягу защищать народ Украины и территориальную целостность Украины", - сказала Савченко.