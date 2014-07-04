В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке

19:01, 04 июля 2014
Политика
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Вчера в Донецке расстреляли сотрудников ГАИ. 

скриншот

В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке. На нем видно, как двое неизвестных вооруженных людей вплотную подбежали к патрулю ГАИ, после чего открыли огонь. 

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Напомним, вчера в Донецке неизвестные совершили нападение на сотрудников ГАИ.

Три человека погибли, один тяжело ранен.

Видео специальный корреспондент

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