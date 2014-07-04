В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке. На нем видно, как двое неизвестных вооруженных людей вплотную подбежали к патрулю ГАИ, после чего открыли огонь.

Читайте такжеНападавшие на машину ГАИ в Донецке добивали патрульных выстрелами в голову - СМИ

Напомним, вчера в Донецке неизвестные совершили нападение на сотрудников ГАИ.

Три человека погибли, один тяжело ранен.

Видео специальный корреспондент