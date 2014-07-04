В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке
19:01, 04 июля 2014Политика
1 0
Вчера в Донецке расстреляли сотрудников ГАИ.
В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке / Скриншот
В сети появилось видео расстрела сотрудников ГАИ в Донецке. На нем видно, как двое неизвестных вооруженных людей вплотную подбежали к патрулю ГАИ, после чего открыли огонь.
Читайте такжеНападавшие на машину ГАИ в Донецке добивали патрульных выстрелами в голову - СМИ
Напомним, вчера в Донецке неизвестные совершили нападение на сотрудников ГАИ.
Три человека погибли, один тяжело ранен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter