После вооруженного нападения в Донецке погибли трое сотрудников ГАИ

Об этом сообщает официальный сайт городского головы Донецка Александра Лукьянченко.

«В районе транспортной развязки на пересечении улицы Артемовской и улицы Горной в Куйбышевском районе Донецка было совершено вооруженное нападение на патрульную машину ГАИ. По предварительным данным несколько сотрудников получили смертельные ранения», - отмечает сайт.Читайте такжеВ Донецке ночь прошла без вооруженных столкновений, весь транспорт работает

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехало руководство ГАИ, работники прокуратуры и оперативно-следственная группа.

По информации прокуратуры, неизвестные совершили нападение на четверых работников ГАИ в районе железнодорожного автовокзала в Донецке. В результате применения огнестрельного оружия трое работников ГАИ получили смертельные пулевые ранения. Один сотрудник милиции в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение.

Для расследования этого преступления создана следственно-оперативная группа. Отрабатывается план первоочередных следственных действий и составляются возможные версии произошедшего. Проводится осмотр места преступления и опрос свидетелей нападения.