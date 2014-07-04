Эксперты: Россия еще со времен империи считает Украину своей частью

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», выразили эксперт-экономист Борис Кушнирук и полковник запаса, член экспертного совета Центра исследования армии, конверсии и разоружения, в 1998-2005 годах - командующий Аэромобильных войск Украины Иван Якубец.

"Это мнение внутрироссийское. В самой России культивируют мнение, что без Украины Российской империи быть не может. Украину как независимое государство никогда не воспринимали. Украинцев как нацию никогда не воспринимали. Есть какие-то там различия языковые, смешные, по их мнению. Но никакой украинской нации не существует, не существовало и никогда не могло существовать", - отметил Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, когда атмосфера позволила, "информационная политика государства дала возможность осуществить агрессию".

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"Это нашло огромную поддержку со стороны населения России. Следовательно, все отношения Украины и России, особенно при Путине, имели предсказуемый прогноз к ухудшению. Когда к власти пришло ФСБ, а в фсбшной среде еще меньше было тех, кто готов был строить равноправные отношения с Украиной. Там еще больше уверенности, что Украины как государства существовать не может. И именно сквозь это можно рассматривать все торговые войны", - отметил Кушнирук.

В свою очередь, Якубец отметил, что "Россия построила свою империю на фундаменте Украины. Главный посыл, который Путин сказал после аннексии крыма, что "Киев - мать городов русских". Они считают Украину своей территорией, незыблемой колыбелью России".

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