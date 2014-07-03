В пункт пропуска «Новошахтинск» со стороны Украины попал снаряд - Таможенники РФ

Об этом УНИАН сообщили в Южном таможенном управлении Федеральной таможенной службы России.

«В 4 часа 30 минут 3 июля 2014 года должностные лица таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни были эвакуированы в связи с начавшимися боевыми действиями на сопредельном пункте пропуска Должанский (Украина). По предварительной информации, в результате попадания неустановленного боеприпаса повреждения получили два объекта таможенной инфраструктуры российского таможенного поста – здание автовокзала, где проходят таможенный контроль пассажиры автобусов, и один из терминалов, в котором проводятся таможенные операции в отношении грузового транспорта», - говорится в сообщении.

Сейчас в пункте пропуска специалистами проводятся работы по выявлению возможных неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, ночью 3 июля часть личного состава таможенного поста МАПП «Гуково» Ростовской таможни была эвакуирована из-за начавшейся стрельбы на территории Украины. Несмотря на сложную обстановку, оставшиеся на пункте пропуска должностные лица таможенного поста с 8.00 3 июля возобновили пропуск физических лиц и легковых транспортных средств в обоих направлениях.

Также должностные лица таможенного поста МАПП «Куйбышево» Таганрогской таможни находятся на рабочих местах и готовы осуществлять пропуск физических лиц и транспортных средств, однако пока на сопредельной стороне закрыт украинский пункт пропуска «Мариновка» (Украина).

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Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления, в том числе МАПП «Донецк» Миллеровской таможни и МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрогской таможни, работают в штатном режиме.