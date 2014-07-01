СМИ: За последние сутки погибли два украинских силовика

Более двух десятков за последние сутки получили ранения, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Согласно сообщению, в Луганской и Донецкой областях, которые по сей день находятся под частичным контролем боевиков, продолжается активная антитеррористическая работа. Прежде всего, речь идет о массированных дистанционных артиллерийских обстрелы и авиационных ударах сил АТО.

Командование антитеррористической операции о конкретных объектах и целях заговорило только к вечеру - так, около 18:00 гвардейские спецподразделения завершили операции по восстановлению контроля над населенными пунктами Старый Караван и Брусовка. Вместе с тем в соцсетях люди сообщали, что бои и обстрелы продолжаются у значительно большего количества населенных пунктов украинского Востока.

Также в направлении населенных пунктов севера Донетчины волонтеры выпустили более восьмидесяти так называемых агитационных снарядов с открытками. Украинские разведчики, гвардейцы и десантники буквально на себе уже не раз выносили чемоданы и выводили в безопасные места целые семьи из захваченных боевиками населенных пунктов.

Читайте такжеВ зону АТО прибыли спецподразделение "Киев-1" и роты резервистов НацгвардииВ штабе АТО отмечают, что имеют абсолютно доказанную и подкрепленную данными разведки оперативную информацию о конкретных местах скопления и расположения боевиков. Добавляют, что такой информацией делятся с разведчиками сами же боевики.

Источники в штабе АТО уверяют, что в целом количество боевиков, желающих сложить оружие, увеличивается едва ли не каждый час. Есть те, кто бросает оружие и пытается бежать в соседнюю Россию. Есть и такие, кто ищет контактов и выходов на руководство АТО, чтобы договориться о добровольном сложении оружия.