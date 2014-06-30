За 10 дней перемирия террористы атаковали 108 раз, погибло 27 силовиков - МИД
За время сперва одностороннего, а потом якобы двустороннего прекращения огня украинские силовики потеряли 27 человек убитыми, 69 - ранеными.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Твиттер МИД Украины.
"Мирный план. Общее количество случаев нарушения режима неприменения силы - 108, потери Вооруженных сил Украины - 27 погибли, ранены - 69", - сказано в сообщении.
Напомним, украинская власть объявила об одностороннем прекращении огня на семь дней с 22 часов вечера 20 июня. Практически сразу террористы продолжили атаки на позиции подразделений АТО.
Незадолго до конца срока перемирия (вечер 27 июня) российские СМИ сообщили о готовности одного из главарей террористов Бородая поддержать прекращение огня со своей стороны.
В тот же день Президент Украины Петр Порошенко объявил о продлении срока прекращения огня до 22 часов 30 июня.
Атаки террористов продолжались все это время.