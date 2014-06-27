Российские СМИ: лидер террористов обещает прекратить огонь до 30 июня

Об этом заявил лидер террористов самопровозглашенной ДНР Александр Бородай после консультаций в Донецке по деэскалации ситуации на востоке Украины, сообщает РИА Новости.

«Нам стало известно, что Порошенко решил прекратить огонь до 30-го числа, мы, со своей стороны, прекращаем огонь на этот же срок», - заявил Бородай.

Также стало известно, что террористы отказались освобождать пункты пропуска на границе с Россией.

Читайте такжеТеррористы подорвали железнодорожный мост в Луганской областиБородай сообщил, что одним из требований Киева, которое поддержал Евросоюз, было освобождение пунктов пропуска Изварино и Должанский.

"От этого предложения мы отказались", - заявил представитель террористов Бородай

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о дальнейших шагах по вопросу о режиме прекращения огня на востоке Украины примет после возвращения в пятницу в Киев из Брюсселя.

В пятницу вечером истекает срок перемирия, о котором ранее в одностороннем порядке заявила Украина.