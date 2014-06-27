Порошенко продлил перемирие на 72 часа

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве АТО.

В 00:29 28 июня на сайте главы государства появилось сообщение, что во исполнение Заключений Европейского Совета, принятых на уровне глав государств и правительств 28 стран членов ЕС с участием президента Украины, ожидается, что до понедельника 30 июня будут предприняты следующие шаги:

• начата практическая имплементация мирного плана президента Украины;

• обеспечен мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ и эффективного контроля участка украинско-российской границы на территории действия АТО;

• переданы под контроль Государственной пограничной службы Украины пункты пересечения границы (Изварино, Должанский, Краснопартизанск) и восстановлена их деятельность;

• освобождены все заложники, в том числе наблюдатели ОБСЕ.

Президент Украины провел совещание с силовиками и на основании решения Совета национальной безопасности и обороны продлил режим неприменения силы до 22.00 понедельника 30 июня.

По результатам совещания Украина ожидает, что за время прекращения применения силы состоится:

• закрытие пунктов вербовки наемников на территории Российской Федерации;

• прекращение передвижения незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей.

Построение укреплений или сооружений, мешающих мирной жизни жителей Донбасса, будет считаться нарушением режима прекращения огня.

В случае несоблюдения условий режима неприменения силы, Украина оставляет за собой право досрочного прекращения этого режима в зонах, где режим прекращения огня не будет выполняться.

Механизм реализации этого решения был обсужден на совещании с участием председателя Верховной Рады Александра Турчинова, председателя СБУ Валентина Наливайченко, исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Государственной пограничной службы Николая Литвина, командующего Национальной гвардии Степана Полторака.