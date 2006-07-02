В Крыму резко уменшилось количество отдыхающих

За шесть месяцев текущего года в Крыму отдохнуло 286 тысяч 368 человек, что на 49 тысяч 503 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве курортов и туризма АРК.

В частности, в текущем году в Ялте отдохнуло 146 тысяч 894 человека, в первом полугодии 2005 года - 154 тысячи 219, в Алуште с начала года отдохнуло 45 тысяч 803 (55 тысяч 734 - в минувшем году), в Евпатории - 39 тысяч человек (за аналогичный период прошлого года – 60 тысяч человек), в Феодосии с начала 2006 года отдохнуло 10 тысяч 380 человек, за аналогичный период 2005 года – 13 тысяч 958.

По информации Министерства курортов и туризма АРК, в текущем году сократилось количество неорганизованных отдыхающих - если с начала 2005 года в автономии отдохнуло 48 тысяч 945 «дикарей», то в 2006 году – 46 тысяч 517.