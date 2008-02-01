Балога готов идти на уступки регионалам в вопросе НАТО

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает возможным проведение всеукраинского опроса относительно отношения населения ко вступлению Украины в НАТО.

Такое мнение он высказал в интервью газете “Україна молода” № 21 от 1 февраля 2008 года.

По словам В.БАЛОГИ, сегодня необходимо находить компромисс в этом вопросе между политическими силами. “Выход есть, и он заключается только в поиске компромисса. Одним из таких шагов навстречу требованиям Партии регионов представляется как раз проведение всеукраинского опроса относительно отношения общества ко вступлению Украины в НАТО”, - сказал В.БАЛОГА. При этом он отметил, что речь идет именно о плебисците, а не референдуме, поскольку референдум будет проводиться только после того, как Украину пригласят в Альянс.

В то и же время, по словам главы Секретариата, к проведению такого опроса необходимо развернуть широкое информирование людей о том, чем в настоящее время является НАТО, что делает Альянс и что Украине дает присоединение к данной организации. “Эта кампания должна быть достаточно продолжительной, чтобы ответы на вопрос плебисцита давались не по слухам и недослышанных фактов, а осознанно, взвешенно, со знанием сути дела”, - сказал он.

В.БАЛОГА также сообщил, что идея опроса относительно НАТО уже обсуждалась во время последней встречи Президента со спикером парламента и первым вице-премьером. “Эту инициативу необходимо обстоятельно проделать и вполне можно воплощать”, - сказал он.