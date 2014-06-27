Янукович знал о подготовке Россией агрессии еще в 2013 году - Турчинов

"Россияне рассматривали власть Януковича как марионеточную, призванную обеспечить все ее "прихоти", но все равно к захвату Крыма они готовились заранее. Более того, когда Майдан еще только начинался, а Янукович еще сохранял всю полноту власти, число облетов нашей границы российской авиацией возросло в сто раз. Если совершенно точно, то это началось во второй половине 2013-го", - сказал Турчинов в интервью LB.ua.

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Он утверждает, что разведка говорила об этом Януковичу, однако он эти данные игнорировал. "У него тогда был другой приоритет - власть свою удержать. В частности поэтому он шел на любые уступки россиянам: вспомните экономические договоры, которые были заключены тогда. Если бы режим не пал, эти предприятия, в том числе и газотранспортная система, несомненно, отошли бы россиянам", - заявил Турчинов.

По словам спикера, режим вторжения и военной оккупации разрабатывали, если украинская власть перестанет быть подконтрольной.

Турчинов считает, что агрессия против Украины нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы создать империю. "Для Путина это буквально навязчивая идея. Точно так же было когда-то в фашистской Германии. В тоталитарных режимах всегда так: кого-то уничтожить, кого поставить на колени. Но Украина они поставить на колени не смогли. Более того, как ни парадоксально прозвучит, внешняя агрессия только ускорила формирование настоящей сильной нации в Украине", - заявил он.