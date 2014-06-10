Россия начала масштабные военные учения в Европе

В Калининградской области под руководством командующего войсками Западного военного округа начались учения Балтийского флота, ВДВ и ВВС России. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Учения проходят одновременно со стартовавшими в Европе международными учениями Saber Strike-2014 и BALTOPS-2014", - подчеркнули в министерстве.

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"Количество привлекаемых к учениям в Калининградской области сил и средств Минобороны России сопоставимо с количеством личного состава, вооружения и военной техники, задействованных в приграничных учениях, проводимых странами НАТО", - отметили в ведомстве.

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Как отметили в министерстве, корабли Балтийского флота на учениях займутся охраной госграницы РФ, защитой морских коммуникаций, а также выполнят поиск и уничтожение подлодок и надводных кораблей условного противника.

Действия ВДВ и морской пехоты с воздуха поддержат истребители-бомбардировщики Су-34 и вертолеты Ми-24 1-го командования ВВС и ПВО, перебазированные в Калининградскую область из центра России. "Бомбардировщики Дальней авиации Ту-22М3 выполнят серию тренировочных полетов над акваторией Балтийского моря с отработкой вопросов воздушного патрулирования", - добавили в министерстве.