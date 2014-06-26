В Донецке боевики возобновили штурм воинской части - СМИ
Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.
В Донецке террористы возобновили штурм воинской части №3004 Национальной гвардии Украины на улице Щорса.
Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает "ОстроВ".
Читайте такжеШтурм террористами воинской части в Донецке окончен, идут переговоры
По их сообщениям, в районе воинской части слышна активная стрельба и громкие взрывы.
"В этот раз все гораздо серьезней. Раскаты от стрельбы и взрывов ужасающие", - пишет один из очевидцев.
Читайте такжеВ Донецке боевики штурмуют воинскую часть: слышны взрывы и выстрелы
В свою очередь, издание 62.ua сообщает, что штурм возобновился в 20.55. Идет ожесточенная перестрелка.
В настоящее время вооруженная группировка «Кальмиус», окружившая воинскую часть 3004 Национальной гвардии Украины, находящуюся по ул.Щорса, штурмует военных - слышны выстрелы.
По информации 62.ua, в части находятся около 200 военных, половина из которых солдаты срочной службы.
начался второй штурм военной части #Донецк#АТО#Захват
— andreev oleg (@Super__Olezhka) 26 июня 2014
Видео Новости на Оперкоре