В Донецке боевики возобновили штурм воинской части - СМИ

В Донецке террористы возобновили штурм воинской части №3004 Национальной гвардии Украины на улице Щорса.

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает "ОстроВ".

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По их сообщениям, в районе воинской части слышна активная стрельба и громкие взрывы.

"В этот раз все гораздо серьезней. Раскаты от стрельбы и взрывов ужасающие", - пишет один из очевидцев.

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В свою очередь, издание 62.ua сообщает, что штурм возобновился в 20.55. Идет ожесточенная перестрелка.

В настоящее время вооруженная группировка «Кальмиус», окружившая воинскую часть 3004 Национальной гвардии Украины, находящуюся по ул.Щорса, штурмует военных - слышны выстрелы.

По информации 62.ua, в части находятся около 200 военных, половина из которых солдаты срочной службы.

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