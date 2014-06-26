Кучма анонсировал продолжение консультаций с террористами

Консультации трехсторонней контактной группы в формате Украина-Россия-ЕС продолжат 27 июня. Об этом заявил один из участников, второй Президент Украины Леонид Кучма.

Правда, место встречи, по его словам, пока неизвестно, сообщает 5 канал.

По словам Кучмы, была инициатива собраться в России, однако решили встретиться на территории Украины. Также Второй Президент добавил: это не переговорный процесс, а консультации. Власть же не может сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

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Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко на заседании ПАСЕ сообщил, что в пятницу трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, РФ и ОБСЕ соберется снова.

Президент пообещал 27 июня "принять очень важное решение", если террористы не примут условий его мирного плана.