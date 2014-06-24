Кучма рассказал Порошенко о ходе переговоров в Донецке

Как известно, результатом этого стало то, что было поддержано решение о режиме прекращения огня, начат диалог об освобождении заложников.

Также, стороны достигли согласия о сотрудничестве с миссией ОБСЕ, допуске наблюдателей, в том числе из России, на блокпосты, проведения набора гуманитарных акций (восстановление водоснабжения, газопровода, энергообеспечения городов Донецкой и Луганской областей). Кроме того, достигнута договоренность о проведении следующей встречи Трехсторонней контактной группы в ближайшее время.

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Петр Порошенко убежден, что согласие со стороны сепаратистов на четырехдневное прекращении огня в рамках реализации мирного плана, дает надежду мирным путем восстановить жизнь на востоке Украины. В то же время, Президент отметил, что в течение 23 июня режим прекращения огня пока не исполнялся, что свидетельствует об отсутствии единого центра принятия решений и координацию между боевиками.

Петр Порошенко еще раз подтвердил готовность украинской стороны к выполнению всех пунктов мирного плана, отметив необходимость восстановления экономики Донбасса, создание рабочих мест, восстановления за счет государства жилья для тех, кто его потерял.

Леонид Кучма заверил Президента Петра Порошенко, что использует все свое влияние для достижения компромисса ради будущего Украины и полного прекращения насилия на ее территории.