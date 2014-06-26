Порошенко обещает принять в пятницу "важное решение", если боевики не согласятся на условия мирного плана

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, сообщает Украинская правда.

Президент Петр Порошенко обещает 27 июня "принять очень важное решение", если террористы не примут условий его мирного плана.Читайте такжеПутин и Меркель обсудили возможность продления перемирия на востоке Украины

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ.

Порошенко сообщил, что в среду вновь собиралась трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, РФ и ОБСЕ.

В пятницу группа соберется снова.

Представители террористов на последней встрече не было, "но это и не нужно".

"Полчаса назад они выразили желание принять участие во встрече в пятницу. Это очень важный день: если наши условия по мирному плану не будут приняты, то мы примем очень важное решение", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз призвал Европу консолидироваться вокруг украинских проблем и отметил, что "пока поддержки недостаточно".

"Это может произойти с каждой страной, если Европа не объединится вокруг этого вопроса", - сказал президент.

Порошенко напомнил, что Украина несет потери уже после объявления прекращения огня.Читайте такжеПорошенко: Мирный план заработает только при поддержке России

Кроме того, "под огнем сепаратистов" пытаются восстановить системы жизнеобеспечения Славянска, Краматорска и других городов, где люди более 10 суток находятся без воды и электричества.

"Украина демонстрирует не только словом, а делом свое стремление к миру. И мы уже заплатили очень высокую цену за это стремление", - сказал Порошенко.