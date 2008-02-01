Человек Тимошенко в Ощадбанке слишком много на себя взял?

Вопреки заверениям премьер-министра Юлии Тимошенко, проверка Ощадбанка Национальным банком Украины выявила ряд нарушений, пишет Коммерсант-Украина, ссылаясь на документ #43-512/156-287 от 11 января, в котором содержатся результаты проверки.

В документе, подписанном заместителем главы НБУ Владимиром Кротюком, перечисляются нарушения Ощадбанком требований банковского законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. После выражений обеспокоенности «в связи с повышенным риском ликвидности, кредитным риском» и вызвавшим недовольство НБУ качеством управления активами и пассивами в результатах проверки содержится такой пассаж: несмотря на письма НБУ руководству Ощадбанка, происходит "игнорирование требований Нацбанка и недостаточное осознание руководством Ощадбанка необходимости снижения риска ликвидности…»

Нацбанк также недоволен и тем, что в нарушение "Методических рекомендаций по усовершенствованию корпоративного управления в банках","глава правления Ощадбанка одновременно возглавляет комитеты по управлению активами и пассивами и кредитный, в результате чего нарушены принципы корпоративного управления", пишет Коммерсант.

В документе отмечается, что нарушение основных принципов корпоративного управления "свидетельствует о концентрации властных полномочий у главы правления и уменьшает эффективность механизмов контроля за рисками банка". В качестве примера приводится выдача Ощадбанком кредита банку "Дельта", который по внутренней методике Ощадбанка относится к классу "В", тогда как банк имеет право кредитовать только заемщиков классов "А" и "Б". Монополизация принятия решений в руках председателя правления Ощадбанка Анатолия Гулея, по мнению НБУ, усугубляется тем, что в нарушение ст. 45 закона "О банках и банковской деятельности" служба внутреннего аудита подчинена правлению, а не наблюдательному совету (НС). "Таким образом, правление проводит свою деятельность без контроля совета, а совет, в свою очередь, нарушая статьи закона, не выполняет свою основную функцию",– следует из документа.

По результатам проверки Нацбанк обязал правление Ощадбанка в течение пяти дней (то есть, срок давно уже истек) принять план мер по устранению нарушений и предоставить его регулятору. Руководству Ощадбанка предлагается "применить к лицам, ответственным за правонарушения, адекватное дисциплинарное реагирование". Анатолий Гулей вчера вечером на телефонные звонки не отвечал, сообщает издание.

Как уже сообщалось, в понедельник президент Виктор Ющенко, основываясь на результатах проверки НБУ деятельности Ощадбанка, в ходе закрытого совещании с руководством Верховной рады и Кабинета министров потребовал отправить в отставку главу правления Ощадбанка Анатолия Гулея Это требование вызвало недовольство премьер-министра Юлии Тимошенко. Премьер дважды, в Брюсселе 29 января и в Киеве 30 января, выступила против отставки господина Гулея, организовавшего по ее требованию выплату компенсаций вкладов Сбербанка СССР. Она заявила, что проверки НБУ, Счетной палаты и КРУ не нашли нарушений в работе банка.