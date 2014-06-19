Кабмин выделил 200 млн. гривень на закупку бронетехники и средств индивидуальной защиты

Согласно сообщению, указанные средства пойдут на приобретение бронетанковой техники класса БТР-Е украинского производства, средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны (универсальные защитные жилеты класса KWM-02 и композитные боевые шлемы класса WZ2005).

Кроме того, средства пойдут на закупку имущества для продовольственной службы, а также на закупку камуфлированной полевой формы.Читайте такжеНацгвардии выделили 2 млрд грн на приобретение бронетехники, обмундирования и оружия

Указанные расходы будут профинансированы за счет резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в связи с военным конфликтом на Донбассе Кабинет министров увеличил расходы на оборону с целью восстановления боеспособности украинской армии. По информации Министерства финансов, из допфинансирования сферы обороны на сумму 7,1 млрд грн Министерству обороны направлено 4,7 млрд грн, Национальной гвардии - 2,3 млрд грн, Государственной пограничной службе - 143,8 млн грн.Читайте такжеКабмин выделил военным 1,87 млрд гривень

В частности, 3,7 млрд грн направлено на покупку, модернизацию и ремонт военной техники и вооружения, а также обеспечение военных средствами связи, 1,7 млрд грн - на обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями и на обслуживание техники.