На Луганщине ночью в результате нападения террористов ранены 16 силовиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил "черниговец" Андрей Кужель.

"Все пишут о каком-то "временном перемирии", но, видимо, террористы не очень читают наши СМИ. По нам этой ночью стреляли. На другом блокпосту ранены 16 бойцов, в том числе 3 из нашего батальона", - написал он.

Читайте такжеНочью террористы обстреляли украинский блокпост на Донетчине, есть раненыеПо его данным, один из бойцов "Чернигова" получил тяжелое ранение.

Напомним, в ночь на 17 июня на Донетчине в результате обстрела лагеря пограничников и военнослужащих был ранен 31 человек.