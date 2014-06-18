На Луганщине ночью в результате нападения террористов ранены 16 силовиков
11:58, 18 июня 2014Политика
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Во время атаки террористов на один из блокпостов в Луганской области ранения получили 16 силовиков, в том числе трое бойцов спецбатальона "Чернигов".
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил "черниговец" Андрей Кужель.
"Все пишут о каком-то "временном перемирии", но, видимо, террористы не очень читают наши СМИ. По нам этой ночью стреляли. На другом блокпосту ранены 16 бойцов, в том числе 3 из нашего батальона", - написал он.
Читайте такжеНочью террористы обстреляли украинский блокпост на Донетчине, есть раненыеПо его данным, один из бойцов "Чернигова" получил тяжелое ранение.
Напомним, в ночь на 17 июня на Донетчине в результате обстрела лагеря пограничников и военнослужащих был ранен 31 человек.
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